ОГПУ: Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Константиновку, применив кассетные боеприпасы. Три человека ранены, в том числе подросток

"По данным следствия… около 19.20 оккупанты в очередной раз обстреляли город Константиновку. На этот раз армия [страны-агрессора] РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО "Смерч", – сказано в сообщении. – Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний подросток, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище. Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 лет, а в собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница".

В результате российской атаки повреждены частные жилые дома, добавили в ОГПУ.

Оккупанты также обстреляли Константиновку в 14.15, предварительно – из артиллерии, отмечали в ОГПУ. От взрывов получили осколочные ранения соседи – 24-летний мужчина и 81-летняя женщина, добавили в прокуратуре.