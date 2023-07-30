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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОГПУ: Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Константиновку, применив кассетные боеприпасы. Три человека ранены, в том числе подросток

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В результате российской атаки повреждены частные жилые дома в Константиновке, отметили в ОГПУ
В результате российской атаки повреждены частные жилые дома в Константиновке, отметили в ОГПУ
Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram

Российские оккупационные войска вечером 30 июля обстреляли Константиновку Донецкой области, три человека получили ранения. Об этом сообщается в Telegram Офиса генпрокурора.

"По данным следствия… около 19.20 оккупанты в очередной раз обстреляли город Константиновку. На этот раз армия [страны-агрессора] РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО "Смерч", – сказано в сообщении. – Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний подросток, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище. Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 лет, а в собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница".

В результате российской атаки повреждены частные жилые дома, добавили в ОГПУ.

Оккупанты также обстреляли Константиновку в 14.15, предварительно – из артиллерии, отмечали в ОГПУ. От взрывов получили осколочные ранения соседи – 24-летний мужчина и 81-летняя женщина, добавили в прокуратуре.

Контекст:

Константиновскую общину, которая находится в 20 км от линии фронта (бахмутское направление), российские оккупанты обстреливают регулярно.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях, в том числе и в Константиновке.

Теги: Украина, Донецкая область, прокуратура, Константиновка, РСЗО Смерч, кассетные бомбы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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