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ПРОИСШЕСТВИЯ

Оккупанты дважды за день обстреляли общину в Донецкой области, есть погибший и раненые – Офис генпрокурора

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В результате обстрелов повреждены более десятка жилых домов, отметили в ОГПУ
В результате обстрелов повреждены более десятка жилых домов, отметили в ОГПУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В результате обстрела 30 июля двух населенных пунктов Константиновской объединенной территориальной общины (ОТО) Донецкой области один мирный житель погиб и двое получили ранения. Об этом проинформировал в Facebook Офис генерального прокурора Украины.

"В 5.30 российские войска нанесли, вероятно, ракетный удар по селу Предтечино Константиновской ОТО. В результате попадания в частный дом под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте", – говорится в сообщении.

Снарядами также были повреждены не менее 12 жилых домов Предтечино и газопровод, отметили в Офисе генпрокурора.

"В 14.15 армия РФ обстреляла город Константиновку. По предварительным данным, оккупанты использовали артиллерию. От взрывов получили осколочные ранения соседи – 24-летний мужчина и 81-летняя женщина. В момент обстрела пострадавшие находились дома. Парамедики оказали им помощь прямо на месте", – рассказали в ведомстве.

По фактам обстрелов открыты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02ZmEMf5G1iTVzgrT4UbgwsgbzPt1kih3iGhnvK8JTR5ZFCFrFsC2mHrG5tZ6GcZAFl

Контекст:

Константиновскую общину, которая находится в 20 км от линии фронта (бахмутское направление), российские оккупанты обстреливают регулярно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, артиллерия, обстрелы, погибшие, Офис генпрокурора
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