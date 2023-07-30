Оккупанты дважды за день обстреляли общину в Донецкой области, есть погибший и раненые – Офис генпрокурора

В результате обстрелов повреждены более десятка жилых домов, отметили в ОГПУ Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

"В 5.30 российские войска нанесли, вероятно, ракетный удар по селу Предтечино Константиновской ОТО. В результате попадания в частный дом под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте", – говорится в сообщении.

Снарядами также были повреждены не менее 12 жилых домов Предтечино и газопровод, отметили в Офисе генпрокурора.

"В 14.15 армия РФ обстреляла город Константиновку. По предварительным данным, оккупанты использовали артиллерию. От взрывов получили осколочные ранения соседи – 24-летний мужчина и 81-летняя женщина. В момент обстрела пострадавшие находились дома. Парамедики оказали им помощь прямо на месте", – рассказали в ведомстве.

По фактам обстрелов открыты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.