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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки убили одного жителя Донецкой области, на Нью-Йорк сбросили две авиабомбы, Угледар обстреляли более 30 раз – ОВА

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Противник ежедневно обстреливает Донецкую область
Противник ежедневно обстреливает Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки убили одного и ранили трех мирных жителей Донецкой области. Об этом 28 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

На волновахском направлении россияне 31 раз обстреляли из артиллерии Угледар. Также под огонь противника попала Пречистовка.

На донецком направлении один человек погиб и двое ранены в Авдеевке. Зафиксированы обстрелы Красногоровки Марьинской общины и Курахово.

На горловском направлении враг сбросил две авиабомбы на Нью-Йорк – повреждены девять домов и админздание. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На лисичанском направлении в Звановской общине повреждены два дома, разрушен фельдшерский пункт в Переездном. Также повреждены восемь домов в Ямполе Лиманской общины.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В Донецкой области, по информации ОВА на 28 июля, погибли 1636 мирных жителей и ранены 3908, без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
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