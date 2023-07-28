Оккупанты за сутки убили одного жителя Донецкой области, на Нью-Йорк сбросили две авиабомбы, Угледар обстреляли более 30 раз – ОВА

На волновахском направлении россияне 31 раз обстреляли из артиллерии Угледар. Также под огонь противника попала Пречистовка.

На донецком направлении один человек погиб и двое ранены в Авдеевке. Зафиксированы обстрелы Красногоровки Марьинской общины и Курахово.

На горловском направлении враг сбросил две авиабомбы на Нью-Йорк – повреждены девять домов и админздание. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На лисичанском направлении в Звановской общине повреждены два дома, разрушен фельдшерский пункт в Переездном. Также повреждены восемь домов в Ямполе Лиманской общины.