Генштаб ВСУ: Силы обороны отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях, наступают на юге

Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов на четырех направлениях, на двух – наступают, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надии Луганской области… На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе южнее Клещиевки, – сказано в сообщении. – На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки… На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка".

По данным Генштаба ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских военных.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, на волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, а на северском и слобожанском – противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары в районе Изюмского Харьковской области (купянское направление).

Также российская авиация нанесла удары в районе Белогоровки Луганской области, Курдюмовки, Белой Горы, Старомайорского и Нью-Йорка Донецкой области.

Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.