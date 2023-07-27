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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Силы обороны отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях, наступают на юге

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Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов на четырех направлениях, на двух наступают, отметили в Генштабе ВСУ
Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов на четырех направлениях, на двух – наступают, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток 27 июля в войне, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-агрессор РФ, состоялось 30 боевых столкновений. Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надии Луганской области… На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе южнее Клещиевки, – сказано в сообщении. – На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки… На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка".

По данным Генштаба ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских военных.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, на волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, а на северском и слобожанском – противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары в районе Изюмского Харьковской области (купянское направление).

Также российская авиация нанесла удары в районе Белогоровки Луганской области, Курдюмовки, Белой Горы, Старомайорского и Нью-Йорка Донецкой области.

Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid028fttfP6vuHbtf4mPwPydBJtaMsd35VtkbeYeAbGsjuQ2Nfn5HrAGyu2DYtPKBdifl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

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