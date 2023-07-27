В Токмаке прогремела серия очень громких взрывов – мэр Мелитополя

"Токмак принимает поздравления. Жители сообщают о нескольких очень громких взрывах", – написал Федоров.

Украинские военные пока не комментировали информацию об ударах по Токмаку.



В Генштабе ВСУ отмечали 26 июля, что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, "закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника".

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В Токмаке – одна из важных тыловых баз оккупантов, где размещены российские резервы для противодействия украинскому наступлению на запорожском направлении. После начала наступательных действий ВСУ представители украинских властей регулярно сообщают о взрывах в Токмаке.