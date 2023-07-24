"Прожарка врага продолжается". Федоров сообщил о четырех "пылких приветах" для оккупантов в Токмаке

"Токмак – четыре пылких привета для русни", – написал он.

По словам Федорова, "прожарка врага на юге продолжается".

Украинские военные пока не комментировали информацию об ударах по Токмаку.

В Генштабе ВСУ отмечали 24 июля, что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, "закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", а также "осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщали 24 июля в Минобороны.