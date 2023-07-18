"В Токмаке оккупанты ноют, что телевышка – все!" Федоров рассказал о жалобах захватчиков на удар по ретранслятору

Федоров рассказал, что оккупанты взбудоражены попаданием в телевышку в Токмаке Фото: mediacenter.org.ua

"В пока что оккупированном Токмаке оккупанты ноют, что телевышка – все! Этот плач нам понятен: рашисты без пропаганды – никуда. А наши люди радуются: наконец оккупанты не будут забивать голову дураком", – написал он.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на сформированные оккупантами оперативные "службы" региона рассказало об обстреле в 19.10 телебашни в городе Токмак 18 июля.

"Четыре ракеты были сбиты российской системой ПВО, две попали в вышку", – сказано в сообщении.

Украинские военные не комментировали информацию об ударах по телевышке в Токмаке.