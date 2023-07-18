ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В Токмаке оккупанты ноют, что телевышка – все!" Федоров рассказал о жалобах захватчиков на удар по ретранслятору

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров рассказал, что оккупанты взбудоражены попаданием в телевышку в Токмаке
Федоров рассказал, что оккупанты взбудоражены попаданием в телевышку в Токмаке
Фото: mediacenter.org.ua

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, вероятно, выведена из строя телевышка. Об этом мэр города Иван Федоров рассказал 18 июля в Telegram.

"В пока что оккупированном Токмаке оккупанты ноют, что телевышка – все! Этот плач нам понятен: рашисты без пропаганды – никуда. А наши люди радуются: наконец оккупанты не будут забивать голову дураком", – написал он.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на сформированные оккупантами оперативные "службы" региона рассказало об обстреле в 19.10 телебашни в городе Токмак 18 июля.

"Четыре ракеты были сбиты российской системой ПВО, две попали в вышку", – сказано в сообщении.

Украинские военные не комментировали информацию об ударах по телевышке в Токмаке.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В Токмаке – одна из важных тыловых баз оккупантов, где размещены российские резервы для противодействия украинскому наступлению на запорожском направлении. После начала наступательных действий ВСУ представители украинских властей регулярно сообщают о взрывах в Токмаке.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару и высказались о свингерских вечеринках
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках
Галина ГРИШИНА
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
Галина ГРИШИНА
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
Галина ГРИШИНА
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
Галина ГРИШИНА
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Галина ГРИШИНА
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Галина ГРИШИНА
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Галина ГРИШИНА
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
Галина ГРИШИНА
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (79359)
2
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (68808)
3
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (33854)
4
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (29896)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (28423)
6
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (27129)
7
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (21895)
8
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте (18831)
 
 
 
 