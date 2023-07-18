"В Токмаке оккупанты ноют, что телевышка – все!" Федоров рассказал о жалобах захватчиков на удар по ретранслятору

"В пока что оккупированном Токмаке оккупанты ноют, что телевышка – все! Этот плач нам понятен: рашисты без пропаганды – никуда. А наши люди радуются: наконец оккупанты не будут забивать голову дураком", – написал он.
Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на сформированные оккупантами оперативные "службы" региона рассказало об обстреле в 19.10 телебашни в городе Токмак 18 июля.
"Четыре ракеты были сбиты российской системой ПВО, две попали в вышку", – сказано в сообщении.
Украинские военные не комментировали информацию об ударах по телевышке в Токмаке.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В Токмаке – одна из важных тыловых баз оккупантов, где размещены российские резервы для противодействия украинскому наступлению на запорожском направлении. После начала наступательных действий ВСУ представители украинских властей регулярно сообщают о взрывах в Токмаке.