За сутки вследствие российских обстрелов погибли два жителя Донецкой области, еще двое ранены – ОВА

На волновахском направлении оккупанты обстреливали Угледар и Богоявленку. На донецком направлении один человек погиб и один ранен в Авдеевке.

"В Дальнем Кураховской общины повреждены три дома. Из артиллерии обстреляны Красногоровка и Новомихайловка Марьинской общины и Очеретино. На горловском направлении в Торецке повреждены два дома, в Северном обстреляна территория шахты. На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу. В Часовоярской общине повреждены два дома. В Соледарской общине под огнем Васюковка, Роздольевка и Федоровка", – говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, три дома в Торском Лиманской общины, зафиксированы обстрелы Звановки и Переездного.