За сутки вследствие российских обстрелов погибли два жителя Донецкой области, еще двое ранены – ОВА

На волновахском направлении оккупанты обстреливали Угледар и Богоявленку. На донецком направлении один человек погиб и один ранен в Авдеевке.
"В Дальнем Кураховской общины повреждены три дома. Из артиллерии обстреляны Красногоровка и Новомихайловка Марьинской общины и Очеретино. На горловском направлении в Торецке повреждены два дома, в Северном обстреляна территория шахты. На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу. В Часовоярской общине повреждены два дома. В Соледарской общине под огнем Васюковка, Роздольевка и Федоровка", – говорится в сообщении.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, три дома в Торском Лиманской общины, зафиксированы обстрелы Звановки и Переездного.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
В Донецкой области, по информации ОВА на 26 июля, погибли 1634 мирных жителя и ранены 3896 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.