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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки вследствие российских обстрелов погибли два жителя Донецкой области, еще двое ранены – ОВА

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Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область
Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

В результате российских обстрелов Донецкой области 25 июля погибло два жителя региона, еще двое были ранены. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 июля.

На волновахском направлении оккупанты обстреливали Угледар и Богоявленку. На донецком направлении один человек погиб и один ранен в Авдеевке.

"В Дальнем Кураховской общины повреждены три дома. Из артиллерии обстреляны Красногоровка и Новомихайловка Марьинской общины и Очеретино. На горловском направлении в Торецке повреждены два дома, в Северном обстреляна территория шахты. На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу. В Часовоярской общине повреждены два дома. В Соледарской общине под огнем Васюковка, Роздольевка и Федоровка", – говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, три дома в Торском Лиманской общины, зафиксированы обстрелы Звановки и Переездного.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

В Донецкой области, по информации ОВА на 26 июля, погибли 1634 мирных жителя и ранены 3896 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война России против Украины, Павел Кириленко
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