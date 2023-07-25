ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Константиновка, Угледар, Дружковка. В Донецкой области под обстрелами оккупантов за сутки погибли два мирных жителя, 10 ранены

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне бьют из разных видов оружия по жилым кварталам
Россияне бьют из разных видов оружия по жилым кварталам
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Два мирных жителя Донецкой области погибли и еще десять получили ранения за минувшие сутки вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов. Среди жертв и пострадавших есть дети. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram утром 25 июля.

"На горловском направлении враг нанес мощный удар из "Смерчей" по Константиновке  два человека погибли, в том числе один ребенок, семь человек получили ранения, среди них четыре ребенка. Поврежден инфраструктурный объект", – написал Кириленко.

Также за сутки есть пострадавшие в Угледаре и Дружковке. Позднее стало известно об еще одном раненом – в Северске. 

В Торецке повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, котельная и школа. Также повреждены дома в Дружбе и Часовоярской общине.

На волновахском направлении по огнем были Угледар, Веселое, Федоровка.

На донецком направлении россияне обстреляли из артиллерии частный сектор Курахово. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки. Разрушен дом в Тернах.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 июля 2023 года, погибло 9287 мирных жителей, 16 384 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку еще нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Теги: Донецкая область, Северск, Константиновка, раненые, Дружковка, дети, обстрелы, война России против Украины, Угледар, погибшие, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
Галина ГРИШИНА
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта
Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала, как выглядела утром перед началом свадебной церемонии
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала, как выглядела утром перед началом свадебной церемонии
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 54-летняя Лопес в бикини. Фото
Как выглядит 54-летняя Лопес в бикини. Фото
Как выбрать качественное масло гхи и правильно его использовать. Советы нутрициолога
Как выбрать качественное масло гхи и правильно его использовать. Советы нутрициолога
Галина ГРИШИНА
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и плоды будут очень-очень сладкие. Эксперт рассказала, чем в июле подкормить свеклу для хорошего урожая
Добавьте это в воду – и плоды будут очень-очень сладкие. Эксперт рассказала, чем в июле подкормить свеклу для хорошего урожая
Галина ГРИШИНА
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
Галина ГРИШИНА
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Галина ГРИШИНА
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Галина ГРИШИНА
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (232521)
2
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (162494)
3
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (139001)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (80861)
5
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (63566)
6
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (61800)
7
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (53195)
8
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (49797)
 
 
 
 