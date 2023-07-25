Константиновка, Угледар, Дружковка. В Донецкой области под обстрелами оккупантов за сутки погибли два мирных жителя, 10 ранены

"На горловском направлении враг нанес мощный удар из "Смерчей" по Константиновке – два человека погибли, в том числе один ребенок, семь человек получили ранения, среди них четыре ребенка. Поврежден инфраструктурный объект", – написал Кириленко.
Также за сутки есть пострадавшие в Угледаре и Дружковке. Позднее стало известно об еще одном раненом – в Северске.
В Торецке повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, котельная и школа. Также повреждены дома в Дружбе и Часовоярской общине.
На волновахском направлении по огнем были Угледар, Веселое, Федоровка.
На донецком направлении россияне обстреляли из артиллерии частный сектор Курахово. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки. Разрушен дом в Тернах.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 июля 2023 года, погибло 9287 мирных жителей, 16 384 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку еще нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.