Константиновка, Угледар, Дружковка. В Донецкой области под обстрелами оккупантов за сутки погибли два мирных жителя, 10 ранены

"На горловском направлении враг нанес мощный удар из "Смерчей" по Константиновке – два человека погибли, в том числе один ребенок, семь человек получили ранения, среди них четыре ребенка. Поврежден инфраструктурный объект", – написал Кириленко.

Также за сутки есть пострадавшие в Угледаре и Дружковке. Позднее стало известно об еще одном раненом – в Северске.

В Торецке повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, котельная и школа. Также повреждены дома в Дружбе и Часовоярской общине.

На волновахском направлении по огнем были Угледар, Веселое, Федоровка.

На донецком направлении россияне обстреляли из артиллерии частный сектор Курахово. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки. Разрушен дом в Тернах.