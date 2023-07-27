Россияне за сутки убили одного и ранили девятерых жителей Донецкой области, утром ударили ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу

На донецком направлении в результате обстрелов со стороны противника повреждены два дома в Курахово. Утром россияне обстреляли Авдеевку из "Градов" и артиллерии, а также нанесли удар двумя ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу.
В Марьинской общине ранены два человека – в Красногоровке и Новомихайловке, один человек ранен в Соловьево Очеретинской общины.
"На горловском направлении многочисленным обстрелам подвергласьТорецкая община: в Нью-Йорке повреждены 12 домов, пять в Торецке, один в Зализном. В Часовоярской общине повреждены пять домов. Один человек ранен в Васюковке Соледарской общины. В Белокузьминовке Константиновской общины поврежден дом", – написал Кириленко.
На лисичанском направлении поврежден дом в Северске и два дома – в Торском Лиманской общины.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В Донецкой области, по информации ОВА на 27 июля, погибли 1635 мирных жителей и ранены 3905, без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.