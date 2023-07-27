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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки убили одного и ранили девятерых жителей Донецкой области, утром ударили ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу

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Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки убили одного и ранили девятерых мирных жителей Донецкой области. Об этом 27 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

На донецком направлении в результате обстрелов со стороны противника повреждены два дома в Курахово. Утром россияне обстреляли Авдеевку из "Градов" и артиллерии, а также нанесли удар двумя ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу.

В Марьинской общине ранены два человека – в Красногоровке и Новомихайловке, один человек ранен в Соловьево Очеретинской общины.

"На горловском направлении многочисленным обстрелам подвергласьТорецкая община: в Нью-Йорке повреждены 12 домов, пять в Торецке, один в Зализном. В Часовоярской общине повреждены пять домов. Один человек ранен в Васюковке Соледарской общины. В Белокузьминовке Константиновской общины поврежден дом", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении поврежден дом в Северске и два дома – в Торском Лиманской общины.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В Донецкой области, по информации ОВА на 27 июля, погибли 1635 мирных жителей и ранены 3905, без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
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