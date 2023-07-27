Россияне за сутки убили одного и ранили девятерых жителей Донецкой области, утром ударили ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу

На донецком направлении в результате обстрелов со стороны противника повреждены два дома в Курахово. Утром россияне обстреляли Авдеевку из "Градов" и артиллерии, а также нанесли удар двумя ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу.

В Марьинской общине ранены два человека – в Красногоровке и Новомихайловке, один человек ранен в Соловьево Очеретинской общины.

"На горловском направлении многочисленным обстрелам подвергласьТорецкая община: в Нью-Йорке повреждены 12 домов, пять в Торецке, один в Зализном. В Часовоярской общине повреждены пять домов. Один человек ранен в Васюковке Соледарской общины. В Белокузьминовке Константиновской общины поврежден дом", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении поврежден дом в Северске и два дома – в Торском Лиманской общины.