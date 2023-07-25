Кадыровцы в Донецкой области выгоняют местных жителей на улицу и грабят их – Генштаб

Так, в населенном пункте Мироновское Донецкой области с 10 июля зафиксировано прибытие подразделения чеченцев "Ахмат", которые насильно выселяют жителей из их домов на улицу и селятся там сами. Также они массово грабят местных жителей, отметил спикер Генштаба.
Оккупанты продолжают использовать гражданские учебные и медицинские учреждения для лечения своих раненых. В населенном пункте Раденск Херсонской области оккупанты оборудовали здание местного детского сада под полевой госпиталь, в котором на лечении находятся десятки раненых оккупантов.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.