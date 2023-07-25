Кадыровцы в Донецкой области выгоняют местных жителей на улицу и грабят их – Генштаб

В Генштабе рассказали о действиях оккупантов на захваченных территориях Фото: EPA

Так, в населенном пункте Мироновское Донецкой области с 10 июля зафиксировано прибытие подразделения чеченцев "Ахмат", которые насильно выселяют жителей из их домов на улицу и селятся там сами. Также они массово грабят местных жителей, отметил спикер Генштаба.

Оккупанты продолжают использовать гражданские учебные и медицинские учреждения для лечения своих раненых. В населенном пункте Раденск Херсонской области оккупанты оборудовали здание местного детского сада под полевой госпиталь, в котором на лечении находятся десятки раненых оккупантов.