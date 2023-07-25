ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кадыровцы в Донецкой области выгоняют местных жителей на улицу и грабят их – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Генштабе рассказали о действиях оккупантов на захваченных территориях
В Генштабе рассказали о действиях оккупантов на захваченных территориях
Фото: EPA

Оккупанты продолжают мародерство на оккупированных территориях Украины, а также используют гражданские объекты для размещения своих раненых. Об этом рассказал спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев 25 июля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Ми – Україна".

Так, в населенном пункте Мироновское Донецкой области с 10 июля зафиксировано прибытие подразделения чеченцев "Ахмат", которые насильно выселяют жителей из их домов на улицу и селятся там сами. Также они массово грабят местных жителей, отметил спикер Генштаба.

Оккупанты продолжают использовать гражданские учебные и медицинские учреждения для лечения своих раненых. В населенном пункте Раденск Херсонской области оккупанты оборудовали здание местного детского сада под полевой госпиталь, в котором на лечении находятся десятки раненых оккупантов.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
Галина ГРИШИНА
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта
Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала, как выглядела утром перед началом свадебной церемонии
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала, как выглядела утром перед началом свадебной церемонии
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 54-летняя Лопес в бикини. Фото
Как выглядит 54-летняя Лопес в бикини. Фото
Как выбрать качественное масло гхи и правильно его использовать. Советы нутрициолога
Как выбрать качественное масло гхи и правильно его использовать. Советы нутрициолога
Галина ГРИШИНА
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и плоды будут очень-очень сладкие. Эксперт рассказала, чем в июле подкормить свеклу для хорошего урожая
Добавьте это в воду – и плоды будут очень-очень сладкие. Эксперт рассказала, чем в июле подкормить свеклу для хорошего урожая
Галина ГРИШИНА
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
Галина ГРИШИНА
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Галина ГРИШИНА
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Галина ГРИШИНА
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (232386)
2
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (162182)
3
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (138743)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (80795)
5
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (63138)
6
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (61080)
7
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (52958)
8
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (49572)
 
 
 
 