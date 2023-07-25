В оккупированной Каховке с утра произошло около 30 взрывов – Андрющенко

По его словам, взрывов было несколько десятков. Советник мэра опубликовал видео, на котором слышны очень громкие звуки обстрелов.

"ВСУ точно передали оккупанту "доброе утро" не менее 30 раз", – написал он.

Андрющенко отметил, что россияне жалуются на значительные потери.