В оккупированной Каховке с утра произошло около 30 взрывов – Андрющенко

По его словам, взрывов было несколько десятков. Советник мэра опубликовал видео, на котором слышны очень громкие звуки обстрелов.
"ВСУ точно передали оккупанту "доброе утро" не менее 30 раз", – написал он.
Андрющенко отметил, что россияне жалуются на значительные потери.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщила 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.