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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заминировали все мосты в Мариуполе и готовятся к неминуемой битве за город – Андрющенко

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Андрющенко видит признаки того, что оккупанты всерьез обираются оборонять Мариуполь
Андрющенко видит признаки того, что оккупанты всерьез обираются оборонять Мариуполь
Фото: EPA

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, находящемся в глубоком тылу, заминировали мосты на случай украинского наступления. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 июня в Telegram.

"В Мариуполе оккупанты заминировали все мосты и обустроили оборонные сооружения возле каждого", – написал он.

По информации советника мэра Мариуполя, проход по мостам ограничен, а территория оборонительных сооружений обнесена забором.

"Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды, россияне реально и крепко готовятся к неминуемой битве за Мариуполь", – подытожил Андрющенко.

21 июня советник мэра показал оборонительные сооружения на случай украинского наступления, которые российские захватчики вырыли в 70 км от передовой на границе городской застройки Мариуполя.

10 июля Андрющенко заявлял, что оккупанты в Мариуполе складируют боекомплект посреди жилой застройки, откровенно прикрываясь мирным населением.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.

Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, минирование, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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