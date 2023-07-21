Партизаны сожгли российский склад боеприпасов под Мариуполем – Андрющенко

"Мариупольское сопротивление сообщает об уничтожении оперативного склада оккупантов в Приморском районе Мариуполя в районе Черемушек путем поджога (проведения флешмоба)", – написал Андрющенко.

10 июля Андрющенко заявлял, что оккупанты в Мариуполе складируют боекомплект посреди жилой застройки, откровенно прикрываясь мирным населением.

Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, действующих в Херсонской и Запорожской областях. Украинское движение сопротивления также развито в Мариуполе.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.