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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стремительный рост военного движения через Мариуполь". Андрющенко рассказал о переброске оккупантов на бердянское направление

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Россияне усилили патрулирование Мариуполя и активно перебрасывают технику
Россияне усилили патрулирование Мариуполя и активно перебрасывают технику
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области усилили контрольно-проверочные мероприятия оккупантами из-за увеличения автомобильного потока. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 21 июля в Telegram.

"Стремительный рост военного движения через Мариуполь. По большей части грузовики до 20 штук с живой силой и прицепленные пушки класса "Рапира" на бердянское направление", – написал советник мэра Мариуполя.

По данным Андрющенко, были усилены патрули наблюдения оккупантов и мобильные блокпосты во всех районах города.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.

Теги: оккупация, Мариуполь, армия РФ, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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