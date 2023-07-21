"Стремительный рост военного движения через Мариуполь". Андрющенко рассказал о переброске оккупантов на бердянское направление

"Стремительный рост военного движения через Мариуполь. По большей части грузовики до 20 штук с живой силой и прицепленные пушки класса "Рапира" на бердянское направление", – написал советник мэра Мариуполя.

По данным Андрющенко, были усилены патрули наблюдения оккупантов и мобильные блокпосты во всех районах города.