"Откровенно прикрываясь мирным населением". Андрющенко заявил, что оккупанты в Мариуполе складируют боекомплект посреди жилой застройки

Советник мэра ссылается на данные Мариупольского сопротивления, где сообщают по меньшей мере о двух подобных складах.

В один из них, в районе бул. Шевченко и пр. Металлургов, оккупанты два дня подряд завозят грузовиками БК. Партизаны насчитали не менее 12 автомобилей, пишет Андрющенко. Второй склад россияне устроили в районе одной из школ Приморского района Мариуполя.

"Тактика новая и раньше оккупантами не применялась. Перемещение БК непосредственно из промзоны Мариуполя. Таким образом, на основании анализа поражений "бавовной" оккупанты пытаются максимально обезопасить склады, уже откровенно прикрываясь мирным населением", – резюмировал он.