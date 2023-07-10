"Откровенно прикрываясь мирным населением". Андрющенко заявил, что оккупанты в Мариуполе складируют боекомплект посреди жилой застройки

Советник мэра ссылается на данные Мариупольского сопротивления, где сообщают по меньшей мере о двух подобных складах.
В один из них, в районе бул. Шевченко и пр. Металлургов, оккупанты два дня подряд завозят грузовиками БК. Партизаны насчитали не менее 12 автомобилей, пишет Андрющенко. Второй склад россияне устроили в районе одной из школ Приморского района Мариуполя.
"Тактика новая и раньше оккупантами не применялась. Перемещение БК непосредственно из промзоны Мариуполя. Таким образом, на основании анализа поражений "бавовной" оккупанты пытаются максимально обезопасить склады, уже откровенно прикрываясь мирным населением", – резюмировал он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.