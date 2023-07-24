В Мариуполе зафиксировали наибольшее передвижение войск оккупантов за последние месяцы – Андрющенко

По данным Андрющенко, зафиксировано по меньшей мере две колонны по 30 единиц техники в течение воскресенья с новоазовского направления в сторону Мангуша Донецкой области и Бердянска.

"Грузовики с БК [боекомплектом] и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусы с пока живой силой", – написал он.

По оценке советника мэра Мариуполя, это самое большое по масштабам открытое перемещение резервов оккупантов за последние месяцы.

"На данный момент устанавливаем – это пополнение лагерей подготовки вместо личного состава, который на прошлой неделе был переброшен на бердянское и мариупольское направления, или прямое пополнение на линию фронта в Запорожской области", – резюмировал Андрющенко.