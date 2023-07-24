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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе зафиксировали наибольшее передвижение войск оккупантов за последние месяцы – Андрющенко

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Российские войска активно перебрасывают резервы на бердянское направление, сообщил Андрющенко
Российские войска активно перебрасывают резервы на бердянское направление, сообщил Андрющенко
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области наблюдается активная переброска российских войск в направлении временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 июля в Telegram.

По данным Андрющенко, зафиксировано по меньшей мере две колонны по 30 единиц техники в течение воскресенья с новоазовского направления в сторону Мангуша Донецкой области и Бердянска.

"Грузовики с БК [боекомплектом] и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусы с пока живой силой", – написал он.

По оценке советника мэра Мариуполя, это самое большое по масштабам открытое перемещение резервов оккупантов за последние месяцы.

"На данный момент устанавливаем – это пополнение лагерей подготовки вместо личного состава, который на прошлой неделе был переброшен на бердянское и мариупольское направления, или прямое пополнение на линию фронта в Запорожской области", – резюмировал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.

Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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