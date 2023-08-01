"Российские оккупанты убили херсонского врача". В ОВА заявили, что в Херсоне россияне обстреляли медучреждение. Фото

"Сегодня в 11.10 враг совершил очередной обстрел мирных жителей нашей громады. Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который всего несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики", – говорится в сообщении.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил в Telegram, что погиб врач-отоларинголог, а у медсестры повреждена челюсть. Также он сообщил о том, что в результате обстрела повреждения получило отделение хирургии.