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"Российские оккупанты убили херсонского врача". В ОВА заявили, что в Херсоне россияне обстреляли медучреждение. Фото

В Херсонской ОВА показали последствия обстрела медучреждения в Херсоне
В Херсонской ОВА показали последствия обстрела медучреждения в Херсоне
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

В результате российского обстрела Херсона зафиксировано попадание в учреждение здравоохранения, погиб врач, ранена медсестра. Об этом 1 августа в Telegram сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"Сегодня в 11.10 враг совершил очередной обстрел мирных жителей нашей громады. Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который всего несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики", – говорится в сообщении.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил в Telegram, что погиб врач-отоларинголог, а у медсестры повреждена челюсть. Также он сообщил о том, что в результате обстрела повреждения получило отделение хирургии.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Херсон, раненые, обстрелы, страна-агрессор, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, Александр Прокудин
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