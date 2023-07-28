Россияне за сутки выпустили по Херсонской области более 180 снарядов, ранен мирный житель, под обстрел попал объект критической инфраструктуры

Противник выпустил по региону 181 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА, 35 из них – по Херсону.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры Бериславского района; в складские помещения и территорию гаражного кооператива Херсона", – отметил Прокудин.
По данным главы ОВА, в результате российских обстрелов один мирный житель получил ранения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.