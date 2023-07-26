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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области за сутки от российских обстрелов погибли два человека, три были ранены – ОВА

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Прокудин рассказал о российских обстрелах Херсонской области
Прокудин рассказал о российских обстрелах Херсонской области
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Российские оккупанты за сутки 25 июля 55 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Прокудин 26 июля.

Войска страны-агрессора РФ выпустили 300 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", танков, авиации, ПТРК и беспилотников.

"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области и по территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе", – сообщил Прокудин.

Вследствие российской агрессии 25 июля два человека погибли, еще три были ранены.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Прокудин
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