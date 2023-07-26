В Херсонской области за сутки от российских обстрелов погибли два человека, три были ранены – ОВА

Войска страны-агрессора РФ выпустили 300 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", танков, авиации, ПТРК и беспилотников.

"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области и по территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе", – сообщил Прокудин.

Вследствие российской агрессии 25 июля два человека погибли, еще три были ранены.