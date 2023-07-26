В Херсонской области за сутки от российских обстрелов погибли два человека, три были ранены – ОВА

Войска страны-агрессора РФ выпустили 300 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", танков, авиации, ПТРК и беспилотников.
"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области и по территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе", – сообщил Прокудин.
Вследствие российской агрессии 25 июля два человека погибли, еще три были ранены.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.