Оккупанты убили жительницу Токаревки, вследствие обстрела она получила травмы, несовместимые с жизнью – Херсонская ОВА

"Российская армия убила жительницу Токаревки, – написал руководитель ОВА. – Только что оккупационные войска нанесли удар по мирному населенному пункту. Вследствие вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина".

По данным ОВА, российские оккупанты в течение 24 июля 46 раз обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.