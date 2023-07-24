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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 58 раз обстреляли Херсонскую область, один человек ранен – ОВА

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Прокудин рассказал о российских обстрелах региона
Прокудин рассказал о российских обстрелах региона
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Российские оккупанты 23 июля 58 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram 24 июля.

Войска страны-агрессора РФ выпустили 325 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", авиации, танков, ПТРК и БПЛА.

"По Херсону враг выпустил 10 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии один человек получил ранения", – сообщил Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Прокудин
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