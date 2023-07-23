Россияне почти 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, погиб мирный житель – ОВА

Российские захватчики за сутки выпустили по региону 332 снаряда Фото: ЕРА

Захватчики выпустили по региону 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП, с авиации и беспилотников. 28 из них – по Херсону.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона", – написал Прокудин.

По данным главы ОВА, в результате обстрелов со стороны врага погиб один мирный житель.