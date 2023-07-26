За прошлые сутки на фронте произошло 26 боестолкновений – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что на купянском направлении украинские военные держат оборону.
"На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. [...] На ,ахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и возле Дилиевки. [...] На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. [...] На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка", – говорится в сообщении.
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты пытаются предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщили в Генштабе.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, пять ударных беспилотников Shahed-136 и два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника, добавили в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля 2023 года, составили: около 243 220 военных убитыми, 8131 боевая бронированная машина, 4174 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.