За прошлые сутки на фронте произошло 26 боестолкновений – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что на купянском направлении украинские военные держат оборону.

"На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. [...] На ,ахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и возле Дилиевки. [...] На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. [...] На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка", – говорится в сообщении.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты пытаются предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщили в Генштабе.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, пять ударных беспилотников Shahed-136 и два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника, добавили в Генштабе.