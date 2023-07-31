Оккупанты второй раз за день ударили по Херсону. В результате обстрела погиб мирный житель, еще один человек ранен

"Армия РФ ударила по херсонскому микрорайону Корабел. Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", – подчеркнул Прокудин.

Также в результате обстрела со стороны военных страны-агрессора 38-летний херсонец получил ранения. С травмами ноги и руки его доставили в больницу.

Это уже второй удар захватчиков по Херсону за сегодняшний день. Утром в результате обстрела из "Градов" погиб работник городского коммунального предприятия.