Оккупанты второй раз за день ударили по Херсону. В результате обстрела погиб мирный житель, еще один человек ранен

"Армия РФ ударила по херсонскому микрорайону Корабел. Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", – подчеркнул Прокудин.
Также в результате обстрела со стороны военных страны-агрессора 38-летний херсонец получил ранения. С травмами ноги и руки его доставили в больницу.
Это уже второй удар захватчиков по Херсону за сегодняшний день. Утром в результате обстрела из "Градов" погиб работник городского коммунального предприятия.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.