В Херсоне четверо погибших и 17 раненых в результате интенсивных обстрелов РФ, оккупанты проводят ротацию на левобережье Днепра – ОВА

Россияне с самого утра 31 июля обстреливают Херсон, отметили в ОВА Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

"По состоянию на этот час только в Херсоне – 17 раненых и четверо погибших мирных людей. Еще один человек получил травмы в результате ударов по Бериславу", – написал руководитель ОВА в 18.05

По словам Прокудина, самой молодой пострадавшей – всего 16 лет, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"Один погибший и шестеро травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления", – рассказал глава Херсонской ОВА.

Как указал Прокудин, такая интенсивность обстрелов оккупантов связана с их ротацией на временно захваченном левом берегу реки Днепр.

"Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немножко подождать", – подчеркнул он.

Прокудин призвал жителей Херсона быть максимально осторожными в ближайшие несколько дней.

Глава ОПУ Андрей Ермак добавил в Telegram, что оккупанты бьют по жилым кварталам Херсона – больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.