В Херсоне четверо погибших и 17 раненых в результате интенсивных обстрелов РФ, оккупанты проводят ротацию на левобережье Днепра – ОВА

"По состоянию на этот час только в Херсоне – 17 раненых и четверо погибших мирных людей. Еще один человек получил травмы в результате ударов по Бериславу", – написал руководитель ОВА в 18.05
По словам Прокудина, самой молодой пострадавшей – всего 16 лет, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.
"Один погибший и шестеро травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления", – рассказал глава Херсонской ОВА.
Как указал Прокудин, такая интенсивность обстрелов оккупантов связана с их ротацией на временно захваченном левом берегу реки Днепр.
"Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немножко подождать", – подчеркнул он.
Прокудин призвал жителей Херсона быть максимально осторожными в ближайшие несколько дней.
Глава ОПУ Андрей Ермак добавил в Telegram, что оккупанты бьют по жилым кварталам Херсона – больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.