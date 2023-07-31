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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне четверо погибших и 17 раненых в результате интенсивных обстрелов РФ, оккупанты проводят ротацию на левобережье Днепра – ОВА

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Россияне с самого утра 31 июля обстреливают Херсон, отметили в ОВА
Россияне с самого утра 31 июля обстреливают Херсон, отметили в ОВА
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

Российские оккупационные войска с самого утра 31 июля обстреливают Херсон, есть погибшие и раненные. Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Александр Прокудин.

"По состоянию на этот час только в Херсоне – 17 раненых и четверо погибших мирных людей. Еще один человек получил травмы в результате ударов по Бериславу", – написал руководитель ОВА в 18.05

По словам Прокудина, самой молодой пострадавшей – всего 16 лет, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"Один погибший и шестеро травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления", – рассказал глава Херсонской ОВА.

Как указал Прокудин, такая интенсивность обстрелов оккупантов связана с их ротацией на временно захваченном левом берегу реки Днепр.

"Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немножко подождать", – подчеркнул он.

Прокудин призвал жителей Херсона быть максимально осторожными в ближайшие несколько дней.

Глава ОПУ Андрей Ермак добавил в Telegram, что оккупанты бьют по жилым кварталам Херсона – больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Россия, Украина, Херсон, раненые, Херсонская ОГА, ротация, обстрелы, война России против Украины, погибшие, население, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты, Александр Прокудин
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