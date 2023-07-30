Сводка ОВА. Оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-500 на Нью-Йорк, из артиллерии обстреляли Очаков и Никополь, есть погибшие и раненые

В частности, в результате ракетной атаки на Сумы вечером 29 июля погибли два человека, ранены 20. Последствия удара спасатели ликвидировали всю ночь, сообщили в ОВА.

Кроме того, на протяжении дня, ночью и утром оккупанты обстреливали приграничные районы области из ствольной артиллерии, гранатометов, минометов, РСЗО.

В Запорожской области за сутки враг нанес 77 ударов по 20 населенным пунктам, сообщил глава ОВА Юрий Малашко. Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В результате ракетной атаки на Запорожье погибли 32-летняя женщина и 45-летний мужчина. Две женщины, 36-ти и 55-ти лет, получили ранения.

В Николаевской области, по данным главы ОВА Виталия Кима, враг наносил артиллерийские удары по Очакову и акватории местной общины. Обошлось без пострадавших.

Украинские военные уничтожили разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" оккупантов.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что утром произошел массированный артобстрел Авдеевки.

На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500, обошлось без пострадавших.

В Днепропетровской области, по сведениям главы ОВА Сергея Лысака, ночью четыре раза под удар вражеской артиллерии попал Никопольский район. Оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

В Криворожском районе украинские военные сбили два российских дрона-камикадзе. Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Там возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение.

В Харьковской области враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Зафиксированы повреждения частных жилых домов и хозяйственных построек.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о двух раненых в результате вчерашних обстрелов региона со стороны российских захватчиков.

Противник выпустил по области 313 снарядов, попав по жилым кварталам населенных пунктов и территории завода в Херсоне.