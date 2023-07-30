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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сводка ОВА. Оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-500 на Нью-Йорк, из артиллерии обстреляли Очаков и Никополь, есть погибшие и раненые

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Утром оккупанты массированно обстреляли Авдеевку
Утром оккупанты массированно обстреляли Авдеевку
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали ряд населенных пунктов Украины. Об этом свидетельствуют сводки глав областных военных администраций, опубликованные 30 июля.

В частности, в результате ракетной атаки на Сумы вечером 29 июля погибли два человека, ранены 20. Последствия удара спасатели ликвидировали всю ночь, сообщили в ОВА.

Кроме того, на протяжении дня, ночью и утром оккупанты обстреливали приграничные районы области из ствольной артиллерии, гранатометов, минометов, РСЗО.

В Запорожской области за сутки враг нанес 77 ударов по 20 населенным пунктам, сообщил глава ОВА Юрий Малашко. Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В результате ракетной атаки на Запорожье погибли 32-летняя женщина и 45-летний мужчина. Две женщины, 36-ти и 55-ти лет, получили ранения. 

В Николаевской области, по данным главы ОВА Виталия Кима, враг наносил артиллерийские удары по Очакову и акватории местной общины. Обошлось без пострадавших.

Украинские военные уничтожили разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" оккупантов.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что утром произошел массированный артобстрел Авдеевки.

На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500, обошлось без пострадавших.

В Днепропетровской области, по сведениям главы ОВА Сергея Лысака, ночью четыре раза под удар вражеской артиллерии попал Никопольский район. Оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

В Криворожском районе украинские военные сбили два российских дрона-камикадзе. Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Там возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение.

В Харьковской области враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Зафиксированы повреждения частных жилых домов и хозяйственных построек.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о двух раненых в результате вчерашних обстрелов региона со стороны российских захватчиков.

Противник выпустил по области 313 снарядов, попав по жилым кварталам населенных пунктов и территории завода в Херсоне.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

Российские оккупанты ежедневного обстреливают населенные пункты Украины, атакуя в том числе жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, Олег Синегубов, Виталий Ким, Юрий Малашко, Александр Прокудин, Сергей Лысак
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