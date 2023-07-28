Оккупанты обстреляли жилые дома в Херсонской области, ранены мирные жители – обладминистрация

"В селе Новоберислав армия РФ ударила по жилому дому, из-за чего ранен 41-летний мужчина. По поселку Казацкое российская авиация нанесла три удара. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере четыре жилых дома. В одном из домов на момент обстрела находился 57-летний мужчина. Он получил ранение", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что обоих раненых госпитализировали.

Прокуратура региона сообщила в Facebook, что открыла по факту обстрела Новокаховской и Бериславской общин уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.