В результате удара по Сумам погибли два человека, ранены 20

В результате обстрела погибли два человека, пострадали 20, трое остаются в больнице, говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены общежития и многоэтажные дома поблизости. Получили повреждения элементы контактной сети по улице Ковпака, однако утром 13 июля были возобновлены подача напряжения и движение троллейбусов.

Продолжаются мероприятия по разбору завалов и эвакуации населения. Власти предоставили временное место жительства 13 людям.

Фото с места удара опубликовал Офис генерального прокурора.