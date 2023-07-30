В результате удара по Сумам погибли два человека, ранены 20

В результате обстрела погибли два человека, пострадали 20, трое остаются в больнице, говорится в сообщении.
Разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены общежития и многоэтажные дома поблизости. Получили повреждения элементы контактной сети по улице Ковпака, однако утром 13 июля были возобновлены подача напряжения и движение троллейбусов.
Продолжаются мероприятия по разбору завалов и эвакуации населения. Власти предоставили временное место жительства 13 людям.
Фото с места удара опубликовал Офис генерального прокурора.
Вечером 29 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам. В результате удара российской ракеты разрушен один из корпусов учебного заведения, там произошел пожар. В близлежащих домах выбиты окна. Повреждено здание православного храма, расположенного рядом с местом прилета ракеты.