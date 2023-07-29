В Сумах прогремел взрыв. ОВА сообщила, что РФ нанесла удар по учебному заведению

О пострадавших в результате атаки не сообщается. На месте прилета работают необходимые службы, сообщили в ОВА Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області / Facebook (иллюстративное)

Позже областная военная администрация проинформировала, что РФ нанесла ракетный удар по городу.

"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сообщили в ОВА и призвали не публиковать фото и видео последствий удара РФ.

За несколько часов до этого оккупанты ударили ракетой по Запорожью, там погибли два человека.