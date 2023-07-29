В Сумах прогремел взрыв. ОВА сообщила, что РФ нанесла удар по учебному заведению

Позже областная военная администрация проинформировала, что РФ нанесла ракетный удар по городу.
"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сообщили в ОВА и призвали не публиковать фото и видео последствий удара РФ.
За несколько часов до этого оккупанты ударили ракетой по Запорожью, там погибли два человека.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.
В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.
В июне 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами. По его словам, государственная граница в этом районе практически полностью непроходима для оккупантов.