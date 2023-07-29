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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумах прогремел взрыв. ОВА сообщила, что РФ нанесла удар по учебному заведению

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О пострадавших в результате атаки не сообщается. На месте прилета работают необходимые службы, сообщили в ОВА
О пострадавших в результате атаки не сообщается. На месте прилета работают необходимые службы, сообщили в ОВА
Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області / Facebook (иллюстративное)

Вечером 29 июля в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщило "Суспільне" в 20.07.

Позже областная военная администрация проинформировала, что РФ нанесла ракетный удар по городу.

"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сообщили в ОВА и призвали не публиковать фото и видео последствий удара РФ. 

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid02gcY5RuhuSh9CmhfbczY5o3jg1vihDZbWc2VzUrpFCqq6z1FpVwodARp1c8XZkM1Kl

За несколько часов до этого оккупанты ударили ракетой по Запорожью, там погибли два человека. 

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары

В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.

В июне 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами. По его словам, государственная граница в этом районе практически полностью непроходима для оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сумы, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, ракета, разрушения
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