"Мурчик вернулся в семью". В Сумах на четвертый день разбора завалов после российской атаки спасли кота – ГСЧС

"Сумы. 4-й день работ наших спасателей на месте атаки. Спасена еще одна жизнь. Жизнь домашнего любимца, хозяева которого до последнего ждали чуда. И вот чудо случилось – Мурчик вернулся в свою семью", – говорится в сообщении.

Контекст:

Атака на Сумы произошла утром 3 июля. В ОВА сообщали, что в результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар был нанесен по зданию Службы безопасности Украины.

По данным местных властей, погибли три человека, 21 ранен.