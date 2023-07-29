РФ ударила ракетой по Запорожью. Погибли два человека, выбиты окна в многоэтажках, поврежден супермаркет – горсовет

"Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета", – написал он.
Куртев также сообщил, что сейчас на местах разворачивают палатку горсовета, начинают работу психологи, благотворительные организации и другие службы.
Позже "Суспільне" показало фото и видео последствий удара РФ по Запорожью.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.