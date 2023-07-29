РФ ударила ракетой по Запорожью. Погибли два человека, выбиты окна в многоэтажках, поврежден супермаркет – горсовет

Ракета в Запорожье упала на открытой местности, сообщили в горсовете Фото: Суспільне Запоріжжя / Telegram

"Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета", – написал он.

Куртев также сообщил, что сейчас на местах разворачивают палатку горсовета, начинают работу психологи, благотворительные организации и другие службы.

Позже "Суспільне" показало фото и видео последствий удара РФ по Запорожью.