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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ ударила ракетой по Запорожью. Погибли два человека, выбиты окна в многоэтажках, поврежден супермаркет – горсовет

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Ракета в Запорожье упала на открытой местности, сообщили в горсовете
Ракета в Запорожье упала на открытой местности, сообщили в горсовете
Фото: Суспільне Запоріжжя / Telegram

Российские оккупанты 29 июля днем нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram секретарь горсовета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета", – написал он. 

Куртев также сообщил, что сейчас на местах разворачивают палатку горсовета, начинают работу психологи, благотворительные организации и другие службы. 

Позже "Суспільне" показало фото и видео последствий удара РФ по Запорожью. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, обстрелы, ракеты, погибшие, российские оккупанты, Анатолий Куртев
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