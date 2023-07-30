Ракетный удар РФ по Сумам. Разрушен корпус учебного заведения, один человек погиб, пятеро пострадали

В результате удара РФ разрушен один из корпусов учебного заведения Фото: su.npu.gov.ua

"Суспільне" уточнило, что в результате удара российской ракеты разрушен один из корпусов учебного заведения, там произошел пожар, который тушат спасатели.

Фото: su.npu.gov.ua

В близлежащих домах выбиты окна. Повреждено здание православного храма, расположенного рядом с местом прилета ракеты.

Полиция по факту ракетного удара открыла уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

РФ ударила ракетой по Сумам вечером 29 июля.

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