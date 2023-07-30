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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар РФ по Сумам. Разрушен корпус учебного заведения, один человек погиб, пятеро пострадали

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В результате удара РФ разрушен один из корпусов учебного заведения
В результате удара РФ разрушен один из корпусов учебного заведения
Фото: su.npu.gov.ua

В результате ракетного удара страны-агрессора по учебному заведению 29 июля в Сумах погиб один человек, еще пятеро получили ранения, все они – гражданские. Об этом проинформировала пресс-служба областного управления полиции.

"Суспільне" уточнило, что в результате удара российской ракеты разрушен один из корпусов учебного заведения, там произошел пожар, который тушат спасатели. 

Фото: su.npu.gov.ua
Фото: su.npu.gov.ua

В близлежащих домах выбиты окна. Повреждено здание православного храма, расположенного рядом с местом прилета ракеты. 

Полиция по факту ракетного удара открыла уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны. 

РФ ударила ракетой по Сумам вечером 29 июля. 

ВИДЕО
Видео: ПОЛІЦІЯ СУМЩИНИ / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары

В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.

В июне 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами. По его словам, государственная граница в этом районе практически полностью непроходима для оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сумы, раненые, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, погибшие
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