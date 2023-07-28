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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Николаевскую область, ранены два человека – ОВА

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Противник атаковал две общины Николаевской области
Противник атаковал две общины Николаевской области
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты за минувшие сутки из артиллерии обстреляли две общины Николаевской области. Об этом утром 28 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

В 11.13 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.

Около 17.46 в результате артиллерийского удара по Куцурубской общине осколочные ранения нижних конечностей получили 20-летний мужчина и 15-летняя девушка.

"В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, раненые, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты, Куцуруб
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