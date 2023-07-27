Оккупанты обстреляли село в Харьковской области, пострадали пятеро гражданских – ОВА

"Около 21.15 в результате обстрела села Новоосиново пострадали пятеро гражданских: три женщины и двое мужчин. Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте", – написал руководитель ОВА.
Синегубов уточнил, что оккупанты попали в частный жилой дом.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.