Россияне ночью сбросили авиабомбу на поселок в Харьковской области, погибла женщина, четыре человека ранены – ОВА

Оккупанты ударили рядом с пятиэтажным жилым домом Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний девятиэтажный дом.

В результате вражеской атаки погибла 74-летняя женщина. Пострадали женщины в возрасте 35 лет, 71-го и 81 года, а также 74-летний мужчина, их состояние – средней тяжести.

Помимо этого, ночью противник попал ракетой С-300 в нежилое здание в поселке Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено здание лицея. В селе Перовское захватчики из минометов повредили объект критической инфраструктуры. По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших.