ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью сбросили авиабомбу на поселок в Харьковской области, погибла женщина, четыре человека ранены – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты ударили рядом с пятиэтажным жилым домом
Оккупанты ударили рядом с пятиэтажным жилым домом
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Прошлой ночью российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по поселку Ковшаровка Харьковской области. Об этом в Telegram 27 июля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний девятиэтажный дом.

В результате вражеской атаки погибла 74-летняя женщина. Пострадали женщины в возрасте 35 лет, 71-го и 81 года, а также 74-летний мужчина, их состояние – средней тяжести.

Помимо этого, ночью противник попал ракетой С-300 в нежилое здание в поселке Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. 

В селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено здание лицея. В селе Перовское захватчики из минометов повредили объект критической инфраструктуры. По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Олег Синегубов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская в черном костюме и с букетом белых роз посетила мемориал памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Зеленская в черном костюме и с букетом белых роз посетила мемориал памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Галина ГРИШИНА
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери
Галина ГРИШИНА
Пять стрижек для женщин за 60 лет. Самые выигрышные варианты
Пять стрижек для женщин за 60 лет. Самые выигрышные варианты
Сделайте это прямо перед покупкой. Как выбрать сладкую и вкусную кукурузу. Советы
Сделайте это прямо перед покупкой. Как выбрать сладкую и вкусную кукурузу. Советы
33-летняя жена Решетника высказалась о фигуре 54-летней Лопес в бикини
33-летняя жена Решетника высказалась о фигуре 54-летней Лопес в бикини
Галина ГРИШИНА
  Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму
  Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму
Галина ГРИШИНА
"Это как Time, но в мире IT". Редакция Wired опубликовала на обложке нового номера фото Федорова
"Это как Time, но в мире IT". Редакция Wired опубликовала на обложке нового номера фото Федорова
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
  Умерла 56-летняя певица Шинейд О'Коннор
  Умерла 56-летняя певица Шинейд О'Коннор
Галина ГРИШИНА
Осадчая, "пережившая непростые дни" из-за Горбунва, показала свое лицо
Осадчая, "пережившая непростые дни" из-за Горбунва, показала свое лицо
Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала
Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала
Галина ГРИШИНА
"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после
"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт
Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда
Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (191914)
2
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (136564)
3
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (132715)
4
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (124770)
5
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (102546)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (76553)
7
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (68477)
8
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (66827)
 
 
 
 