Россияне ночью сбросили авиабомбу на поселок в Харьковской области, погибла женщина, четыре человека ранены – ОВА

Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний девятиэтажный дом.
В результате вражеской атаки погибла 74-летняя женщина. Пострадали женщины в возрасте 35 лет, 71-го и 81 года, а также 74-летний мужчина, их состояние – средней тяжести.
Помимо этого, ночью противник попал ракетой С-300 в нежилое здание в поселке Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.
За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
В селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено здание лицея. В селе Перовское захватчики из минометов повредили объект критической инфраструктуры. По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.