В Харьковской области оккупанты ударили по селу авиабомбой ФАБ-250, пострадала 70-летняя женщина – ОВА

Оккупанты за сутки обстреливали Харьковский, Чугуевский, Купянский и Изюмский районы из артиллерии, минометов и с применением управляемых авиабомб.
"В результате ударов управляемой авиабомбой ФАБ-250 по селе Кучеривка Купянского района повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет. В госпитализации не нуждалась", – говорится в сообщении.
В селе Петропавловка Купянского района в результате удара ФАБ-250 повреждены два частных дома. В Купянске в результате российского удара поврежден частный дом.
В селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены здания агропредприятия.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.