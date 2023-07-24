В Харьковской области оккупанты ударили по селу авиабомбой ФАБ-250, пострадала 70-летняя женщина – ОВА

Оккупанты за сутки обстреливали Харьковский, Чугуевский, Купянский и Изюмский районы из артиллерии, минометов и с применением управляемых авиабомб.

"В результате ударов управляемой авиабомбой ФАБ-250 по селе Кучеривка Купянского района повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет. В госпитализации не нуждалась", – говорится в сообщении.

В селе Петропавловка Купянского района в результате удара ФАБ-250 повреждены два частных дома. В Купянске в результате российского удара поврежден частный дом.

В селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены здания агропредприятия.