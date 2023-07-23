Российские оккупанты за сутки убили двух мирных жителей Харьковской области, еще один человек получил ранения – ОВА

По словам Синегубова, оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массово обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В результате нескольких обстрелов Купянска из РСЗО "Смерч", ствольной артиллерии и минометов повреждены здания предприятий гражданской промышленности, по меньшей мере три частных жилых дома и хозяйственные сооружения. Погибла 57-летняя женщина", – написал Синегубов.

В Двуречной Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина. Мужчина 60 лет получил ранение и был госпитализирован.

В селе Кучеривка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, там произошел пожар. В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В селе Богуславка Изюмского района повреждены частный дом и автомобиль. В селе Чернещина Изюмского района повреждено здание клуба, там произошел пожар.

Помимо этого, около 13.10 в Изюме у подъезда на мине подорвалась 72-летняя женщина. Ее госпитализировали с ранением в состоянии средней тяжести.