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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки убили двух мирных жителей Харьковской области, еще один человек получил ранения – ОВА

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По словам Синегубова, оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массово обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области
По словам Синегубова, оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массово обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массово обстреляли населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области. Об этом в Telegram 23 июля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате нескольких обстрелов Купянска из РСЗО "Смерч", ствольной артиллерии и минометов повреждены здания предприятий гражданской промышленности, по меньшей мере три частных жилых дома и хозяйственные сооружения. Погибла 57-летняя женщина", – написал Синегубов.

В Двуречной Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина. Мужчина 60 лет получил ранение и был госпитализирован.

В селе Кучеривка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, там произошел пожар. В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В селе Богуславка Изюмского района повреждены частный дом и автомобиль. В селе Чернещина Изюмского района повреждено здание клуба, там произошел пожар.

Помимо этого, около 13.10 в Изюме у подъезда на мине подорвалась 72-летняя женщина. Ее госпитализировали с ранением в состоянии средней тяжести.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, РСЗО, артиллерия, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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