Российские оккупанты за сутки убили двух мирных жителей Харьковской области, еще один человек получил ранения – ОВА

"В результате нескольких обстрелов Купянска из РСЗО "Смерч", ствольной артиллерии и минометов повреждены здания предприятий гражданской промышленности, по меньшей мере три частных жилых дома и хозяйственные сооружения. Погибла 57-летняя женщина", – написал Синегубов.
В Двуречной Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина. Мужчина 60 лет получил ранение и был госпитализирован.
В селе Кучеривка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, там произошел пожар. В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
В селе Богуславка Изюмского района повреждены частный дом и автомобиль. В селе Чернещина Изюмского района повреждено здание клуба, там произошел пожар.
Помимо этого, около 13.10 в Изюме у подъезда на мине подорвалась 72-летняя женщина. Ее госпитализировали с ранением в состоянии средней тяжести.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.