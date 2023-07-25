Из приграничья Харьковской области эвакуировали 11 человек, в том числе детей – полиция

Во время эвакуации из Волчанского района со стороны страны-агрессора России залетел дрон, отметили в полиции Харьковской области Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Отмечается, что во время эвакуации из Волчанского района со стороны страны-агрессора России залетел дрон.

"Кружил ближе к границе. Дети называют их драконами. Драконы, объясняют, потому что очень страшно. Именно после таких полетов начинаются обстрелы, – сказано в сообщении. – Мать троих детей вспоминает, как в пятницу во время обстрела они спрятались в доме. Если бы были на улице, погибли бы или покалечились. "Прилетело" совсем рядом. Они нашли кучу металлических предметов на земле и увидели, что такими предметами побита крыша дома. После такого над решением об эвакуации не раздумывали".

Указывается, что эвакуацию детей и взрослых в более безопасные места региона провели волонтеры, спецназовцы и ювенальные полицейские.

Полицейские полка особого назначения обеспечивают охрану во время эвакуации. Кроме того, вместе с ювенальными полицейскими они проводят разъяснительную работу с семьями, в которых есть дети и которые не соглашаются уехать.

"Многие люди привязаны к своим домам, они привыкли жить здесь, они боятся перемен. Их даже обстрелы не пугают. Но удается их уговорить, когда речь идет о безопасности детей", – подчеркнул начальник сектора ювенальной превенции Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области Александр Чигринов.

В Харьковской ОВА сообщали 17 июля, что в девяти населенных пунктах Чугуевского района объявлена принудительная эвакуация детей.