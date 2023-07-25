Из приграничья Харьковской области эвакуировали 11 человек, в том числе детей – полиция

Отмечается, что во время эвакуации из Волчанского района со стороны страны-агрессора России залетел дрон.
"Кружил ближе к границе. Дети называют их драконами. Драконы, объясняют, потому что очень страшно. Именно после таких полетов начинаются обстрелы, – сказано в сообщении. – Мать троих детей вспоминает, как в пятницу во время обстрела они спрятались в доме. Если бы были на улице, погибли бы или покалечились. "Прилетело" совсем рядом. Они нашли кучу металлических предметов на земле и увидели, что такими предметами побита крыша дома. После такого над решением об эвакуации не раздумывали".
Указывается, что эвакуацию детей и взрослых в более безопасные места региона провели волонтеры, спецназовцы и ювенальные полицейские.
Полицейские полка особого назначения обеспечивают охрану во время эвакуации. Кроме того, вместе с ювенальными полицейскими они проводят разъяснительную работу с семьями, в которых есть дети и которые не соглашаются уехать.
"Многие люди привязаны к своим домам, они привыкли жить здесь, они боятся перемен. Их даже обстрелы не пугают. Но удается их уговорить, когда речь идет о безопасности детей", – подчеркнул начальник сектора ювенальной превенции Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области Александр Чигринов.
В Харьковской ОВА сообщали 17 июля, что в девяти населенных пунктах Чугуевского района объявлена принудительная эвакуация детей.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.