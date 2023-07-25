Под Купянском ранены две женщины и ребенок из-за российского обстрела

В частности, под вражеским огнем были Гурьев Казачок, Песчаное, Волчанск, Двуречная, Западное, Купянск и другие города и села.
В селе Песчаное Купянского района обстрелом поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и две женщины – 31 и 48 лет.
Накануне в ОВА сообщали также, что в Двуречной получил осколочные ранения 60-летний мужчина, его госпитализировали.
В регионе продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 87 взрывоопасных предметов.
На купянском направлении враг нанес авиаудары в районе населенных пунктов Терны, Ольшаны и Кисловка.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.