Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов оккупантами Купянского района – Харьковская ОВА

Россияне нанесли удары по гражданскому населению Купянского района, отметили в Харьковской ОВА Фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Офіційна сторінка / Facebook (иллюстративное)

"Рашисты наносят удары по гражданскому населению Купянского района, – сказано в сообщении. – В результате вражеского обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик. Также травмированы две женщины – 31 и 48 лет. По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое".

Кроме того, из-за российского обстрела пгт Двуречная получил ранения 60-летний мужчина, добавили в ОВА.

"Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги", – говорится в сообщении.