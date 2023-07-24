Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов оккупантами Купянского района – Харьковская ОВА

"Рашисты наносят удары по гражданскому населению Купянского района, – сказано в сообщении. – В результате вражеского обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик. Также травмированы две женщины – 31 и 48 лет. По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое".
Кроме того, из-за российского обстрела пгт Двуречная получил ранения 60-летний мужчина, добавили в ОВА.
"Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги", – говорится в сообщении.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.