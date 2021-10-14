Ректор "Метинвест Политехники": Мы очень заинтересованы, чтобы молодежь приходила к нам и получала классный карьерный старт

Свои навыки за установленное время показывали молодые токари, слесари, электромонтеры, машинисты, сварщики и представители других профессий.

"Я соревновался в компетенции "Подъем и перемещение грузов"... Даже если ты не выиграешь, все равно себя покажешь. Возможно, для себя что-то новое узнаешь. Но в моем случае [было так] – я надеялся победить и я победил", – рассказал победитель регионального отбора Юрий Кирьякулов.

Ректор "Метинвест Политехники" Александр Почтенный подчеркнул, что вуз заинтересован в мотивированных абитуриентах.

"Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь или непосредственно после учебных заведений, или пройдя определенную практику на производстве, приходила к нам. Чтобы учились, развивали свои таланты и становились все успешнее и успешнее. И получали действительно классный карьерный старт", – отметил он.