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Стоимость обучения в украинских университетах выросла на 10%

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Более 50% абитуриентов этого года будут учиться на контрактной основе
Более 50% абитуриентов этого года будут учиться на контрактной основе
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В 2021 году стоимость контрактного обучения в украинских вузах выросла на 10%. Об этом говорится в материале телеканала "1+1", опубликованном 15 августа.

Более 50% абитуриентов этого года будут учиться на контрактной основе. Традиционно дороже стоит обучение на наиболее популярных специальностях.

"Ежегодно перечень популярных специальностей среди поступающих остается неизменным: право, менеджмент, филология, компьютерные науки, экономика, финансы. Мощная реклама, объявления поиска работы с достаточно высокой зарплатой делают свое маркетинговое дело – поступающие выбирают эти специальности", – сказал эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

По его словам, в последние годы сложилась тенденция, когда большинство поступающих на бюджетную форму обучения выбирают 10 университетов в трех городах: в Киеве, Харькове и Львове.

Обучение на контракте по специальности "право" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко обойдется в год в 56,8 тыс. грн. На филологических специальностях контрактникам придется платить 49,6 тыс. грн в год, образование журналиста обойдется в 49,2 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте вуза.

Контекст:

Вступительная кампания в вузы Украины проходила с 14 июля до 23 июля. Абитуриенты в 2021 году могли подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт могли подать до 30 заявлений.

В 2021 году абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на поступление в высшие учебные заведения Украины, это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений: филология, право и компьютерные науки.

Рекомендации для зачисления на бюджет в вузы Украины в этом году получили почти 65 тыс. абитуриентов.

Теги: Киев, Львов, Украина, Харьков, образование, вступительная кампания, вузы, Минобразования
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