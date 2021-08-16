Стоимость обучения в украинских университетах выросла на 10%

Более 50% абитуриентов этого года будут учиться на контрактной основе. Традиционно дороже стоит обучение на наиболее популярных специальностях.
"Ежегодно перечень популярных специальностей среди поступающих остается неизменным: право, менеджмент, филология, компьютерные науки, экономика, финансы. Мощная реклама, объявления поиска работы с достаточно высокой зарплатой делают свое маркетинговое дело – поступающие выбирают эти специальности", – сказал эксперт по вопросам образования Андрей Черных.
По его словам, в последние годы сложилась тенденция, когда большинство поступающих на бюджетную форму обучения выбирают 10 университетов в трех городах: в Киеве, Харькове и Львове.
Обучение на контракте по специальности "право" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко обойдется в год в 56,8 тыс. грн. На филологических специальностях контрактникам придется платить 49,6 тыс. грн в год, образование журналиста обойдется в 49,2 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте вуза.
Вступительная кампания в вузы Украины проходила с 14 июля до 23 июля. Абитуриенты в 2021 году могли подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт могли подать до 30 заявлений.
В 2021 году абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на поступление в высшие учебные заведения Украины, это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений: филология, право и компьютерные науки.
Рекомендации для зачисления на бюджет в вузы Украины в этом году получили почти 65 тыс. абитуриентов.