В МОН Украины рассказали, какие вузы и специальности самые популярные среди бюджетников

Самыми популярными университетами для бюджетников стали:
- Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского – поступило почти 4 тыс. абитуриентов;
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3066 абитуриентов;
- Львовская политехника – 2448 абитуриентов;
- Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 2259 абитуриентов;
- Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина – 1245 абитуриентов;
- Национальный авиационный университет – 1215 абитуриентов;
- Харьковский политехнический институт – 1215 абитуриентов;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1048 абитуриентов;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1026 абитуриентов;
- Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича – 860 абитуриентов.
Рейтинг самых популярных специальностей для бюджетников выглядит следующим образом:
- "Среднее образование" (6217 абитуриентов);
- "Медицина" (3664 абитуриента);
- "Компьютерные науки" (3421 абитуриент);
- "Филология" (2325 абитуриентов);
- "Инженерия программного обеспечения" (1899 абитуриентов);
- "Компьютерная инженерия" (1700 абитуриентов);
- "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1659 абитуриентов);
- "Строительство и гражданская инженерия" (1492 абитуриента);
- "Право" (1156 абитуриентов);
- "Агрономия" (1108 абитуриентов).
В МОН напомнили, что абитуриенты, имеющие льготы и претендующие на перевод на бюджет, должны предоставить в университет подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа.
Контекст:
Вступительная кампания в вузы Украины проходила с 14 июля до 23 июля.
Абитуриенты в 2021 году могли подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт могли подать до 30 заявлений.
В 2021 году абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на поступление в высшие учебные заведения Украины, это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений – "филология", "право" и "компьютерные науки".