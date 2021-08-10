В МОН Украины рассказали, какие вузы и специальности самые популярные среди бюджетников

Самыми популярными университетами для бюджетников стали:

Рейтинг самых популярных специальностей для бюджетников выглядит следующим образом:

В МОН напомнили, что абитуриенты, имеющие льготы и претендующие на перевод на бюджет, должны предоставить в университет подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа.

Контекст:

Вступительная кампания в вузы Украины проходила с 14 июля до 23 июля.

Абитуриенты в 2021 году могли подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт могли подать до 30 заявлений.

В 2021 году абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на поступление в высшие учебные заведения Украины, это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений – "филология", "право" и "компьютерные науки".