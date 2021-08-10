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В МОН Украины рассказали, какие вузы и специальности самые популярные среди бюджетников

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На бюджет попало почти 60 тыс. абитуриентов
На бюджет попало почти 60 тыс. абитуриентов
Фото: depositphotos.com

В Украине на бюджет зачислили почти 60 тыс. абитуриентов. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Самыми популярными университетами для бюджетников стали:

  1. Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского – поступило почти 4 тыс. абитуриентов;
  2. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3066 абитуриентов;
  3. Львовская политехника – 2448 абитуриентов;
  4. Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 2259 абитуриентов;
  5. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина – 1245 абитуриентов;
  6. Национальный авиационный университет – 1215 абитуриентов;
  7. Харьковский политехнический институт – 1215 абитуриентов;
  8. Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1048 абитуриентов;
  9. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1026 абитуриентов;
  10. Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича – 860 абитуриентов.

Рейтинг самых популярных специальностей для бюджетников выглядит следующим образом:

  1. "Среднее образование" (6217 абитуриентов);
  2. "Медицина" (3664 абитуриента);
  3. "Компьютерные науки" (3421 абитуриент);
  4. "Филология" (2325 абитуриентов);
  5. "Инженерия программного обеспечения" (1899 абитуриентов);
  6. "Компьютерная инженерия" (1700 абитуриентов);
  7. "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1659 абитуриентов);
  8. "Строительство и гражданская инженерия" (1492 абитуриента);
  9. "Право" (1156 абитуриентов);
  10. "Агрономия" (1108 абитуриентов).

В МОН напомнили, что абитуриенты, имеющие льготы и претендующие на перевод на бюджет, должны предоставить в университет подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа.

Контекст:

Вступительная кампания в вузы Украины проходила с 14 июля до 23 июля.

Абитуриенты в 2021 году могли подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт могли подать до 30 заявлений.

В 2021 году абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на поступление в высшие учебные заведения Украины, это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений – "филология", "право" и "компьютерные науки".

Теги: образование, Министерство образования, абитуриенты, вступительная кампания, вузы
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