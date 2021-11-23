ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Рисунок восьмилетней украинки нанесут на космическую ракету

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Девочка рисует с двух лет
Девочка рисует с двух лет
Фото: suspilne.media

Восьмилетняя житомирянка Ярина Закалюжная победила в международном конкурсе рисунков Juice up your rocket! Art competition, организованном Европейским космическим агентством. Теперь ее рисунок планеты Юпитер нанесут на ракету Arian-5, которую отправят в космос. Об этом 22 ноября написало Общественное.

Участие в международном конкурсе рисунков приняли 2600 детей из 63 стран мира. Финалистами стали 12 художников из Италии, Шри-Ланки, Испании, Германии, Словакии, Швейцарии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Сальвадора, Франции и Великобритании, но победил рисунок Закалюжной.

"На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул", – рассказала девочка журналистам.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Запуск ракеты Arian-5 должен состояться в 2023 году. Планируется, что она запустит в космос аппарат для изучения Юпитера. Если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, то в 2023 году Ярина вместе с родителями сможет посетить Францию и присутствовать на запуске космической ракеты Arian-5, отмечает Общественное.  

Отец девочки Леонид Закалюжный рассказал, что его дочь рисует с двух лет. 

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

"Обещают, что рисунок Яринки будет изображен на ракете, которая выведет межпланетную станцию на орбиту, а дальше она улетит к Юпитеру. Кроме того, нас обещают пригласить на запуск этой ракеты, в какой-то из центров Европейского космического агентства", – отметил Закалюжный.

https://www.facebook.com/suspilne.news/videos/274546611147703/

Теги: космос, художник, конкурс, планета, дети, Юпитер, ракета, Европейское космическое агентство, девочка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди
"Торчащее нижнее белье срочно спрятать!", "Вижу шпагат и елочку". Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом
"Торчащее нижнее белье срочно спрятать!", "Вижу шпагат и елочку". Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом
"Ляшко-малой – красавчик". Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года
"Ляшко-малой – красавчик". Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года
"Очень чувственно", "Бархатное исполнение". Экс-"ВИА Гра" Мейхер спела известную украинскую песню
"Очень чувственно", "Бархатное исполнение". Экс-"ВИА Гра" Мейхер спела известную украинскую песню
"Настоящая порнозвезда". Настя Каменских показала фигуру в облегающем кожаном платье
"Настоящая порнозвезда". Настя Каменских показала фигуру в облегающем кожаном платье
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый мужчина". Алина Паш показала отца с голым торсом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый мужчина". Алина Паш показала отца с голым торсом
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (388472)
2
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (277990)
3
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (244776)
4
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (228580)
5
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (97969)
6
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (91754)
7
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (89950)
8
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (60689)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS