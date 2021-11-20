NASA тестирует близнеца марсохода Perseverance

Optimism (сокращение от Operational Perseverance Twin) – двойник марсохода Perseverance, который исследует кратер Джезеро на Марсе. Его задача – оценить риск потенциальных опасностей для Perseverance при вождении на поверхности Марса
Для этого будет проведен ряд тестов на площадке Mars Yard в Южной Калифорнии, который имитирует марсианскую поверхность. Он усыпан валунами, что позволяет проверить умение перемещаться по неровностям.
Также проверяется способность преодолевать разнообразные подъемы и спуски.
Кроме того протестируют и приборы для бурения, которые на месте назначения будут высверливать образцы из валунов в поиске признаков древней микробной жизни.
Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.
Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. В сентябре он впервые успешно взял образцы марсианского грунта.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.
Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.