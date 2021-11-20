NASA тестирует близнеца марсохода Perseverance

Optimism должен оценить риск потенциальных опасностей для Perseverance при вождении на поверхности Марса Фото: jpl.nasa.gov

Optimism (сокращение от Operational Perseverance Twin) – двойник марсохода Perseverance, который исследует кратер Джезеро на Марсе. Его задача – оценить риск потенциальных опасностей для Perseverance при вождении на поверхности Марса

Для этого будет проведен ряд тестов на площадке Mars Yard в Южной Калифорнии, который имитирует марсианскую поверхность. Он усыпан валунами, что позволяет проверить умение перемещаться по неровностям.

Также проверяется способность преодолевать разнообразные подъемы и спуски.

Кроме того протестируют и приборы для бурения, которые на месте назначения будут высверливать образцы из валунов в поиске признаков древней микробной жизни.