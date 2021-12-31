Романтическое путешествие, автомобиль, деньги. Украинцы рассказали, какие подарки хотели бы получить на Новый год – опрос

В тройке наиболее желаемых подарков также автомобиль или аксессуары к нему (11,7%) и деньги (10,1%).

Помимо этого, респонденты хотели бы получить на Новый год мобильный телефон или электронную книгу (9,2%), бытовую технику (6,6%), компьютер или планшет (5,2%), духи или косметику (4,4%), конфеты или духи (2,7%), хендмейд-подарок (2,4%), домашнего питомца (1,8%), елочные украшения (1,7%), ювелирное изделие (1,4%) и одежду либо обувь (1,2%).

Опрос проводился 3–11 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.