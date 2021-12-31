В Украине Новый год в поездах встретят около 10 тыс. пассажиров – "Укрзалізниця"

В новогоднюю ночь курсировать по стране будут 86 поездов Фото: depositphotos.com

Как отметили в компании, в новогоднюю ночь курсировать по стране будут 86 поездов.

"На период массовых новогодних и рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще двум поездам продлен маршрут и четырем увеличена периодичность курсирования", – отметили в "Укрзалізниці".

Также в компании добавили, что фиксируют увеличение продаж билетов по сравнению с пиковыми датами зимнего сезона 2020–2021 годов на 20%.

Помимо этого, наблюдается рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.