"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку

"Премия за самую инновационную постановку достается Go-A", – говорится в публикации.

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"Благодаря вашей поддержке мы получили удивительный подарок на Новый год! Мы выиграли конкурс Eurovision Awards в номинации "Самая инновационная сценическая постановка". Мы очень благодарны всем, кто работал над созданием нашего номера", – отреагировали украинские музыканты на своей странице в Facebook.

Контекст:

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран.

Группа Go-A, приехавшая на конкурс с песней Shum, заняла пятое место на конкурсе, а победителями стала группа Måneskin из Италии.

Участие в конкурсе сделало украинцев всемирно знаменитыми – после "Евровидения" коллектив выступил с концертами во многих европейских странах, их гонорары выросли "процентов на 300", а номер на сцене "Евровидения 2021" вошел в десятку самых просматриваемых видео на YouTube-канале этого песенного конкурса. На данный момент его посмотрели более 23 млн раз.

В августе стало известно, что Go-A выиграла конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя "Евровидения" Wiwibloggs сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита".