  "Надо иметь очень офигительную песню". Солистка Go-A рассказала, какой артист должен представлять Украину на "Евровидении 2022"

"Я много думала, кого можно отправить от Украины. Учитывая наш опыт, даже не знаю. Это надо быть не то чтобы даже суперартистом, а надо иметь еще очень офигительную песню и очень яркий образ. Должно сойтись очень много факторов, чтобы человек поехал и успешно представил там Украину. Все зависит от песни. У нас есть яркие артисты в Украине, но было много ситуаций, когда у ярких артистов не было песни и они просто пролетали", – высказалась Павленко.

Она не стала называть имена возможных претендентов на участие в "Евровидении 2022".

Участник и основатель группы Go-A Тарас Шевченко добавил, что "кандидаты есть всегда, но это конкурс песни".

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